Tarihin en büyük operasyonu! Kalpazan Boğaziçili çıktı!

Boğaziçili Sabri Ali Savaşman’ın çetenin bilişim uzmanı olduğu, bilgisayarda hazırladığı paraların basım makinelerine aktarımını yaptığı belirlendi.

RUSÇA KİTAPTAN BİLGİLER ALMIŞLAR

Çetenin sahte paraları, dolar hakkında bilgi içeren Rusça bir kitaptan aldıkları bilgiler ışığında yaptıkları öğrenildi. Çetenin daha önce ele geçen sahte paraların aksine seri numaraları orijinalindeki gibi farklı yaptığı da tespit edildi. Çeteyi 6 ay önce bir araya getiren ve organize ettiği belirlenen Ali Atali ve paraların çizimini yapan grafiker Muhammet Üstün’ün arandıkları belirtildi. 6 kişi tutuklandı. (Hürriyet)



