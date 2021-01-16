Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde Bayan Nur şehrinde hıyarcıklı (bubonik) veba nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede hafta içi hıyarcıklı veba nedeniyle bir kişi ölmüştü.

Kentte 3 numaralı alarm durumuna geçildiği ve bunun yıl sonuna kadar süreceği belirtildi.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde geçen kasım ayından bu yana ikisi daha ölümcül olan pnömonik veba olmak üzere toplam dört veba vakasının tespit edilmesinin ardından yapıldı.

Geçen ay da Moğolistan'da 15 yaşında bir çocuğun hayvanlardan insana geçen bubonik veba hastalığından dolayı hayatını kaybetmişti.

Peki bubonik (hıyarcıklı) veba nedir, belirtileri neler?

Veba, dağ sıçanı gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bir hastalık.









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