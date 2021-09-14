Türkiye Tarihin seyrini değiştirecek keşif! Dünyadaki ilk...

Tarihin seyrini değiştirecek keşif! Dünyadaki ilk...

Türkiye

Tarihin seyrini değiştirecek keşif! Dünyadaki ilk...

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Büyük Taşlık köyündeki Uşaklı Höyük kazılarında 3 bin 500 yıllık mozaik ortaya çıkarıldı. Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, bulunan mozaiğin dünya tarihinde ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması mozaiğin yapısından da görülmektedir çünkü çok ilkel yapıdadır. Burayı turizme kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

14 Eylül 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Yozgat'ta 2008 yılında yüzey araştırmaları 2012'de de kazı çalışmaları başlayan Uşaklı Höyük'te 3x7 metre ebadında 3 bin 147 taştan oluşan mozaik bulundu.

Kazı alanında inceleme yapan Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, gazetecilere, Uşaklı Höyük'teki kazı çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İtalya Pisa Üniversitesi ile Bozok Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü söyledi.

DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK

Çiftçi, kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık bir mozaik bulunduğunu belirterek, "Yapılan bilimsel çalışmalarda, bulunan mozaiğin dünya tarihinde ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması mozaiğin yapısından da görülmektedir çünkü çok ilkel yapıdadır. Burayı turizme kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

Pisa Üniversitesi öğretim üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Anacleto D'agostino da buldukları mozaiğin milattan önce 1500 yıllarına ait olduğunu belirtti.

Mozaiğin dünyanın en eskisi olduğunu vurgulayan D'agostino, "Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan'da benzer mozaikleri biliyoruz fakat buradaki mozaiğin oradakinden eski olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

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