Dünya Tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini

Tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini

Dünya

Tarihte ilk kez cemaatsiz Paskalya ayini

Papa Francis, tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 23:58 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, korona virüs salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan’da bulunan Petrus Bazilikası’nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi. Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, corona virüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya’da tüm dini toplantılar yasaklandı.

İHA

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