Tarık el-Bişri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mısır’ın önde gelen düşünürlerinden Bişri, Giza’daki Mustafa Mahmud Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bişri’nin iki hafta önce yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. İslam dünyasının önde gelen siyasetçileri ve düşünürleri, Bişri’nin vefatı üzerine sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Değerli kardeş ve sevgili dost, ılımlı ve adil bir düşünür olan Tarık el-Bişri’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Bişri, vizyon sahibi bir düşünür, samimi bir vatansever ve İslami düşüncenin önde gelen isimlerinden biriydi." ifadelerini kullandı. Arap dünyasının ünlü gazeteci ve yazarlarından Vail Kandil de mesajında "Tarafsız bir yargıç, gerçek bir entelektüel, saygı değer bir tarihçi... Tarık el-Bişri’ye Allah’tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mısırlı siyasetçi Muhammed Mahsub ise taziye mesajında şunları kaydetti: "Allah, vatanının derdiyle dertlenen ve birçok nesle arkadaşlık, babalık ve öğretmenlik yapan büyük düşünür Tarık el-Bişri’ye rahmet etsin. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Başkent Kahire’de 1933 yılında dünyaya gelen Bişri, 1953’te Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştu. İslam hukuku alanında ve İslami hareket konusunda yayınladığı makalelerle tüm Müslüman dünyasında üne kavuşan Bişri, 25 Ocak 2011’deki devrimden sora yeni Anayasayı hazırlayan komisyonun başkanlığını yapmıştı. Bişri, aynı zamanda, Mısır Fetva ve Yasama Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

AA