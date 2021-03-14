Magazin Tarık Emir: Sokakta tepki görmüyorum

Tarık Emir: Sokakta tepki görmüyorum

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Tarık Emir: Sokakta tepki görmüyorum

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir “Kadına, yaşayan herhangi bir varlığa karşı işlenen şiddeti kınıyorum” dedi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

14 Mart 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Tarık Emir Tekin önceki gün sevgilisi Sofia Katc ile birlikte annesi Şevval Sam’ı Cihangir’de ziyaret etti. Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’ dizisinde sevgilisi Nil’e şiddet uygulayan Selçuk’u canlandıran Tekin “Kadına, yaşayan herhangi bir varlığa karşı işlenen şiddeti kınıyorum” dedi.

Oyuncu “Erol Taş hep kötü adamı oynadığı için tepki alırmış ya. Bana hiç öyle olmadı. Sokakta tepki görmüyorum" diyerek ekledi.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

23 yaşındaki Tekin, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sofia Katc ile evlilik için yaşlarının çok genç olduğunu söyledi. Anneannesi Leman Sam’ın gelmesiyle birlikte sokakta parti havası yaşandı. Çalan müziğin etkisiyle Leman Sam’la sokak ortasında dans eden Tekin anneannesini öpücüklere boğdu.

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