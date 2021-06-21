Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia Katc Bodrum tatillerine tam gaz devam ediyor. Çift önceki gün Yalıkavak Xuma Beach’teydi. Yanlarında arkadaş grupları da vardı. İskelede bir süre şakalaştılar. Sıcaktan bunalan oyuncu bir anda kendini serin sulara bıraktı.

Tekin iskeleden balıklama atlayışıyla dikkat çekti. Sofia ise iskeleden sakin bir şekilde suya girdi. Deniz keyfi sonrası çift, kumsala el ele yürüdü.