Tarık Emir Tekin'den artistik hareket
Sevgilisi Sofia Katc ile Bodrum tatiline devam eden Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin'in iskeleden artistik atlayışı dikkat çekti. Umut ÜNVER / POSTA
21 Haziran 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Sadakatsiz’in yıldızı Tarık Emir Tekin ve sevgilisi Sofia Katc Bodrum tatillerine tam gaz devam ediyor. Çift önceki gün Yalıkavak Xuma Beach’teydi. Yanlarında arkadaş grupları da vardı. İskelede bir süre şakalaştılar. Sıcaktan bunalan oyuncu bir anda kendini serin sulara bıraktı.
Tekin iskeleden balıklama atlayışıyla dikkat çekti. Sofia ise iskeleden sakin bir şekilde suya girdi. Deniz keyfi sonrası çift, kumsala el ele yürüdü.
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