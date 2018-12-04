Tarık Papuççuoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Sanatçı Tarık Papuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı olayda ünlü oyuncu dumandan etkilendi. Bu korkunç olay sonrası sanatçıyı tanımayanlar "Tarık Papuççuoğlu kimdir?" sorusunu sormaya başladı.

TARIK PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR?

Tarık Papuççuoğlu, 14 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.Galatasaray Lisesi'nden yatılı okuyarak mezun olduktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mimar olarak mezun oldu.

Galatasaray Lisesi'nin orta kısmında okurken bir gün Beyoğlu'nda ilk defa tiyatroya gider, bu 3 perdelik oyundan öyle etkilenir ki; sonra okulda amatör tiyatro derken profesyonelliğe geçti.

1964 yılında amatörce başladığı oyunculukta, 1970 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu ile profesyonel oldu.

Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular, Tiyatro Kedi gibi topluluklarda bulundu. Tiyatrodan ayrı olarak sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 1998 yılında İkinci Bahar dizisinde "Kebapçı Vakkas" rolüyle iyice tanındı. Senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı 2003 yılındaki "Hayat Bilgisi" dizisindeki Amil Bey rolünde hafızalara kazındı.

1984 yılında Ferhan Şensoy'un Köşe Dönücü adlı dizisinde canlandırdığı Gaga Nusret tiplemesiyle tanınmıştı.

Şalteks A.Ş isimli tekstil firmasının sahibi olan Tarık Papuççuoğlu'nun 1998 yılında işleri bozuldu. Şirketini Nafi Yürekli isimli kişinin sahibi olduğu İ.B.D.T isimli şirkete devretti. Anlaşmaya göre şirketin borçlarının tasfiyesine gidilecek, konkordato ilan edilecek ve işçilerin kıdem tazminatları ödenmeye çalışılacaktı. Ancak Papuççuoğlu'nun iddiasına göre Nafi Yürekli anlaşmaya uymadı. Konkordato şartlarına uymadığı gibi işçilere verilen senetleri de ödemedi. Yıllar sonra ortaya çıkan Ekrem Altan isimli kişi, Hayat Bilgisi dizisinin çekildiği Kuzguncuk'taki İlköretim Okulu'na giderek Papuççuoğlu'ndan para istedi. Papuççuoğlu, senedin üzerinde kendi imzası olmadığını söyleyerek önce para vermek istemedi. Ardından ölüm tehditleri geldi. Çekimlerin yapıldığı okul kurşunlandı. Araya birçok mafya girdi. Ve her mafya elemanı sırasıyla Papuççuoğlu'ndan milyarlarca para sızdırdı. Hatta bir kişi de bu yüzden ayaklarından vuruldu. Papuççuoğlu, Silivri'deki çiftliğin tapusunu tehditler karşısında bu mafya elemanlarının üzerine yaptı.

Tamirat, tadilat, boya, badana, tesisat ve marangozluk gibi hobileri olan Tarık Papuççuoğlu, İstanbul'un ulaşım zorluğundan kaçarak Bodrum'un bir köyüne yerleşti.

Tarık Papuççuoğlu, 1971 yılında Gülgün Akansu ile evlendi. daha sonra 2001 yılında boşandılar 8 yıl ayrı yaşadılar, ve tekrar birlikte yaşama kararı aldılar ama evlenmediler. Biri Zeynep (d.1975) adında olmak üzere iki kızı vardır.