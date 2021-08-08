Tarık Tarcan son haliyle gündemde

Bir dönemin yakışıklı oyuncularından Tarık Tarcan oyunculuğa ara vererek Antalya'ya yerleşmişti. Yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Mesleğinin zirvesindeyken her şeyden eline eteğini çeken ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlar yapan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. 63 yaşındaki ünlü oyuncu yıllara meydan okurken saçlarının beyazlamasıyla ilgiliyse "Beyazların her birinde yaşanmışlıkların anıları gizli..." diyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan usta sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor.