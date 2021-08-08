Magazin Tarık Tarcan son haliyle gündemde

Tarık Tarcan son haliyle gündemde

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Tarık Tarcan son haliyle gündemde

Bir dönemin en yakışıklı isimlerinden olan Tarık Tarcan mankenlik, oyunculuk ve sunuculuk yaparken bir anda mesleği bırakıp Antalya'ya yerleşmişti. 63 yaşında olan ünlü isim yeni haliyle gündemde.

08 Ağustos 2021, Pazar 20:46 Son Güncelleme:
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Bir dönemin yakışıklı oyuncularından Tarık Tarcan oyunculuğa ara vererek Antalya'ya yerleşmişti. Yılın 6 ayını Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde, kalanını Marmaris'in Bozburun beldesinde geçiriyor.

Mesleğinin zirvesindeyken her şeyden eline eteğini çeken ünlü oyuncu erken ayrılığı için "Hiçbir zaman ünlü olmaya uyum sağlayamadım" demişti.

Sosyal medyadan zaman zaman paylaşımlar yapan Tarık Tarcan, büyük ilgi görüyor. 63 yaşındaki ünlü oyuncu yıllara meydan okurken saçlarının beyazlamasıyla ilgiliyse "Beyazların her birinde yaşanmışlıkların anıları gizli..." diyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan usta sanatçı, adeta yıllara meydan okuyor.

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