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  • Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı

04 Ekim 2019, Cuma 14:07 Son Güncelleme:
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Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar

Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı. Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.

Olayın peşini bırakmayacak

Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı. Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Nuri Alço'nun da 5 bin TL'si çalınmıştı

Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını açıklamıştı.


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