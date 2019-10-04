Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreninde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar
Oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de hayatını kaybetmiş dün de son yolculuğuna uğurlanmıştı
Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı. Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.
Olayın peşini bırakmayacak
Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı. Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.
Nuri Alço'nun da 5 bin TL'si çalınmıştı
Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını açıklamıştı.
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