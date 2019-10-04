Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı. Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı.

Olayın peşini bırakmayacak

Cenazeye katılanlar arasında Tarık Ünlüoğlu'nun yakın dostu Selçuk Yöntem de vardı. Hırsızlık olayını sonradan fark eden Selçuk Yöntem, olayın peşini bırakmayacağını söyledi.

Nuri Alço'nun da 5 bin TL'si çalınmıştı

Daha önce de Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde cebinden 5 bin TL çalındığını açıklamıştı.





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