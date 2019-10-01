Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Tarık Ünlüoğlu’nun doktorundan açıklama geldi

01 Ekim 2019, Salı 19:38
A A
Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama

61 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama geldi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Tarık Ünlüoğlu’nun vefatına ilişkin, "Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu’nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu sabah solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık, ama yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen saat 12.40’ta kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz."

Bu haberi de okudularTarık Ünlüoğlu'nun vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Bu haberi de okudularÜnlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...