61 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun doktorundan açıklama geldi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Tarık Ünlüoğlu’nun vefatına ilişkin, "Değerli sanatçımız Tarık Ünlüoğlu’nu maalesef bugün kaybettik. Bir süredir ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bu sabah solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisimize aldık, ama yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen saat 12.40’ta kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz."

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