Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Tarık Ünlüoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi
Oktay Kaynarca
Abimm... Mekanın cennet olsun canım abimmm...
Berna Laçin
Tarık Ünlüoğlu’nu da maalesef kaybetmişiz… Tüm sevenlerine , ailesine sabır dilerim Mekanı cennet olsun.
Ayşenil Şamlioğlu
Canım dünyanın en... Bir tanem, kardeşim, oyun arkadaşım, yeteneklim, koca yüreklim ne yaptın sen böyle...Yolun açık olsun sevdiğim...
Nez
Çok değerli bir ustamızı kaybettik ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Tanıdığım en kibar can adamlardan biriydi Tarık abim mekanın cennet olsun.
İsmail Baki
Nurlar içinde uyu Tarık Ünlüoğlu.