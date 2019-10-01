Oktay Kaynarca

Abimm... Mekanın cennet olsun canım abimmm...

Berna Laçin

Tarık Ünlüoğlu’nu da maalesef kaybetmişiz… Tüm sevenlerine , ailesine sabır dilerim Mekanı cennet olsun.

Ayşenil Şamlioğlu

Canım dünyanın en... Bir tanem, kardeşim, oyun arkadaşım, yeteneklim, koca yüreklim ne yaptın sen böyle...Yolun açık olsun sevdiğim...

Nez

Çok değerli bir ustamızı kaybettik ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Tanıdığım en kibar can adamlardan biriydi Tarık abim mekanın cennet olsun.

İsmail Baki

Nurlar içinde uyu Tarık Ünlüoğlu.