Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlar hapis yatacak

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, düzenlediği basın toplantısı ile TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, tarım alanı ile ilgili teklife yeni düzenlemeler ekleneceğini açıkladı.

Kılıç, 221 sıra sayılı kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşmelerinin başladığını belirterek, "Birinci bölümü bitti. 2'nci bölümü ile ilgili alakalı görüşmelere de bugün başlayacağız. Bir sıkıntı olmazsa bugün veya en geç yarın bitirmeyi planlıyoruz. Bunun içerisinde gıda, tarım ve orman alanındaki bazı değişiklikler öngörüyor. Birinci kısım 16 maddeydi, bitti. 35 madde toplamı bugün ya da yarın inşallah bitireceğiz. Burada teklifte daha önce birçok kez açıkladığımız bazı alanlarla alakalı sorular hala gelmeye devam ediyor. Bu kanunla alakalı bazı değişiklikler öngördük. Bu değişiklikleri Genel Kurulda teklife önerge ile ekleyeceğiz." dedi.



