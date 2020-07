Tarım İl Müdürlüğü açıkladı: Cezası 13 bin 934 TL

Yapılan yazılı açıklamada; "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri , Bitki sağlığı ve Gıda Yem kanunu kapsamında faaliyet gösteren ’Kasaplar, Et ve Et Ürünleri İşleyen İşletmeler’ dışındaki yerlerde kurban etlerinin işlenmesi ve kıyma yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban Bayramı boyunca İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı ekipler sahada denetimleri gerçekleştirecek olup, faaliyet alanı olmadığı halde işlem yapan işletmelere 5996 Sayılı Kanun gereğince 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan önlemler gereği maske, mesafe ve eldiven kullanımı gibi hijyen kuralları konusunda da denetimler gerçekleştirilecektir. Faaliyet konusu olmayan işletmeler ve şahıslar tarafından yılda bir kez kullanılan makinalarda yapılan et çekim işlemi halk sağlığı açısından ciddi risk teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.

Kontrol ve denetimlerin yanı sıra tüketicilerin gıda ile ilgili tüm talep ve şikayetlerini 174 Alo Gıda ve bağlı bulundukları İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İHA