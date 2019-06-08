Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi! 35 kişi yaralandı
Diyarbakır’da tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada 5’i ağır 35 kişi yaralandı
Diyarbakır'da Tepe Mahallesi’nden Bismil’e giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, virajda kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada, kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5’i ağır 35 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır ve Bismil’deki hastanelere kaldırıldı.
DHA