Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 7 yaralı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kadınhanı- Polatlı karayolu Altınöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan gelen tarım işçilerini taşıyan Ömer Öğüş yönetimindeki 63 AFF 369 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada, işçilerden Vetfa Gökten (48) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Öğüş ve 6 işçi ise yaralandı.
Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA