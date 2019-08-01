Kaza sabah erken saatlerde meydana geldi. Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki tarım arazisine çalışmaya giden Suriyelilerin içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Araç hurdaya dönerken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

DHA-İHA