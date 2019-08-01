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Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te Suriyeli tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

01 Ağustos 2019, Perşembe 09:34
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Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 20 yaralı

Kaza sabah erken saatlerde meydana geldi. Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki tarım arazisine çalışmaya giden Suriyelilerin içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Araç hurdaya dönerken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

DHA-İHA

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