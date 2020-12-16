Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen kadrolarına 145 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 olarak açıklandı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 17:51 Son Güncelleme:
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Tarım  İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilecek 145 adet sözleşmeli ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen alımı yapılacak. Pozisyonlara ait sınav ve atama yönetmeliği hükümleri  uyarınca  399  sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  kapsamında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atamayla yapılacak.

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