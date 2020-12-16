Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilecek 145 adet sözleşmeli ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen alımı yapılacak. Pozisyonlara ait sınav ve atama yönetmeliği hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atamayla yapılacak.



