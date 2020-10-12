Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde (taşra) ekli listede belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak “Geçici Mevsimlik İşçi” alımı yapılacaktır" denildi.

Temel başvuru şartlarında 18 – 45 yaş aralığında olmak ve müracaat edecekleri iş yerinin bağlı bulunduğu ilin il ve ilçelerinde ikamet etme, şartlarını taşımak bulunuyor.

İlana başvurunun detaylı şartları ise ilan sayfasında verildi.







