Tarım sigortasına ihtiyacımız var ama yaptıracak gücümüz yok

Hepsinin amacı da korkuları da ortak. Türk tarımına sahip çıkmak amacıyla var güçleriyle çalışan kadın çiftçilerin en büyük korkusu iklim değişikliğine bağlı olarak artan riskler.

Kadın çiftçiler, tarım sigortalarının ihtiyaca tam olarak cevap verebilmesi için kapsamının, anlaşma şartlarının ve maliyetinin daha avantajlı hale getirilmesini istiyor.

Sigorta konusunda desteğe ihtiyacımız var

Tuğba Hilal Karahanoğlu, tarım sektöründeki başarılı çalışmaları ile dikkat çeken bir isim. Karahanoğlu Çiftliği’nin kurucusu ve 22 ortaklı Sınırlı Sorumlu Seferihisar Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi’nin Başkanı... Tuba Karahanoğlu, İstanbul'da 22 yıl özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra istifa edip eşi ve çocuğuyla Seferihisar Beyler köyüne yerleşiyor ve yoluna tarımsal üretim ile devam ediyor. Önce arazi alan daha sonra da yerel tohum üreten üreticilerle çalışmaya başlayarak tarım sektörünün güçlü kadınları arasına giren Karahanoğlu, hem yetiştiriyor hem de elde ettiği mahsulden katma değerli ürünler üretiyor. 26 üretici ile çalıştıklarını vurgulayan Karahanoğlu, üretimde kullandıkları iş makinelerini ve araçlarını sigortaladıklarını ancak toprakların ve mahsulün sigortalanması konusunda tüm çiftçilerin desteğe ihtiyacı olduğunu açıklıyor. Tarımda en önemli sigortanın TARSİM olduğunu ancak şartlarının ağır olmasından dolayı sigortadan yararlanamadıklarını kaydeden Karahanoğlu, bu konuda destek beklediklerini açıklıyor. Tarım sigortası yaptırabilmek için güvenlik sistemleri de dâhil olmak üzere ortam ile ilgili bir takım yatırımların yapılması gerektiğini, bunun da çiftçileri zorladığını belirten Karahanoğlu, “Sigorta yaptırabilmek için çok ciddi harcamalar yapmamız gerekiyor. Ancak bu harcamalar çiftçiler için ağır bir maliyet çıkarıyor. Bu durumda da sigorta yaygınlaşamıyor. Pandemi de gösterdi ki üretmekten başka çaremiz yok. Diğer taraftan iklimsel riskler de artıyor. Bu nedenle de destek bekliyoruz” diyor.

Riskler arttı, sigorta daha da önem kazandı

Kayseri’de 14 yıldır organik tarımla uğraşan, kadınlara organik tarım tekniklerini öğreten yüksek ziraat mühendisi ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek, iklim değişiklerine bağlı olarak risklerin arttığına ve tarım sigortalarının daha da önemli bir hale geldiğini açıklıyor. Son yıllarda üreticinin sigortaya bakış açısının olumlu yönde değiştiğini ve sigorta yaptırma sıklıklarının arttığını vurgulayan Bekyürek, “Sigortaya olan ihtiyaç yıllar içinde daha da artacak. İklim şartları çok olumsuz. İklimde iyiye doğru bir gidişat yok. Riskiler çok yükseldi. Daha da yükselecek. Bu nedenle tarım sigortaları konusunda gelişim gösterilmesi gerekiyor” diyor. Tarım sigortalarının kapsamının sigorta uzmanları tarafından doğru anlatılması, üreticinin de doğru araştırma yapması gerektiğinin altını çizen Bekyürek, bu konuda yaşanan sıkıntılara da dikkat çekiyor. “Tarım sigortalarını birçok üretici kullanıyor ama kapsamları maalesef yeterli değil” diyen Bekyürek, üreticinin algısının ‘Sigorta yaptırdım. Bir şey olursa her şartta zararımı karşılarım’ yönünde olduğunu ancak bu konuda sıkıntılar yaşandığını dile getiriyor. Uzun süre elma bahçeleri üzerinde çalışan Bekyürek, yaşanan sıkıntıları şu örnekle açıklıyor: “Örneğin elma bahçeleriyle ilgili sigortanın kapsamı belirtilirken ‘çiçekten çıkıp şu kadar büyüklüğe gelene kadar’ gibi ifadeler oluyor. Sigortanın kapsamı belli bir dönem ile sınırlandırılıyor. Elmanın tam çiçekteyken soğuk aldığını ve zarar gördüğünü varsayalım. Sigorta eksperleri gelip inceleme yapıyor ve diyor ki, ‘Bu tarihte hava sıcaklığı şu dereceye düşmedi’. Bu durumda sigortadan faydalanılamıyor. Üretici sigorta yaptırırken kapsamına çok da dikkat etmediği için bu noktada ciddi sıkıntılar yaşanıyor.”