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Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı 13 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı belirtildi.

10 Mayıs 2020, Pazar 17:09 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 13 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, "Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 (on üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" denildi.

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