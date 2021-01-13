Tarım ve Orman Bakanlığı, geliştirdiği projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanmasını gerçekleştiriyor. Yarı kurak iklim kuşağında yer alan Türkiye'de, iklim değişikliği, nüfus artışı ve ekonomik büyüme nedeniyle su kaynakları artan bir tüketimden dolayı alarm veriyor. Su kaynaklarının yeraltında depolaması yöntemi denenerek, Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı direncinin artırılması hedefleniyor.

Hazırlanan "Yeraltısuyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı" ile yarı kurak coğrafyada bulunan Türkiye'de su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 100'ün üzerinde yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilecek.

Düşük maliyetle gerçekleştirilecek

Yeraltı barajları yeraltı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturmak suretiyle genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi alüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa ediliyor. Yer üstüne inşa edilen klasik barajlara oranla daha düşük maliyete gerçekleştirilen yeraltı barajları, yurt dışında gelişmiş ülkelerde çok sayıda inşa edildi.

Yer altından içme suyu sağlanıyor

Yeraltı barajları ile yüzey sularının buharlaşma kayıplarının ve kamulaştırma maliyetinin minimize edilerek yer altı suyuna iletilmesi, bu vesileyle yer altı suyunun rezerv ve kalite açısından korunarak temiz içme suyu sağlanıyor.

25 yeraltı barajı tamamlandı

Geçen yıl 19 yeraltı baraj projesi tamamlandı. Bu ayın sonuna kadar 6 proje daha tamamlanarak tamamlanan proje sayısı 25'e ulaşacak. 17 adedi inşaat, 8 adedi ihale, 50 adedi ise plan, proje aşamasında.

Kaynak: Yeni Şafak

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