Orman Genel Müdürlüğü’nün 122 kişilik personel alımı ilanı Resmî Gazete’de yayımlandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvurunun nereden yapılacağı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 122 (Yüz yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.