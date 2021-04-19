Tarımdaki kadın girişimciler kampa alındı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Migros iş birliğiyle "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kampının ikincisi online olarak gerçekleştirildi. Tarım sektöründeki faaliyetlerini en az bir, en çok 3 yıldır sürdürmekte olan 72 kadın girişimcinin katıldığı kamp 2 gün sürdü. Uzmanlar konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda sektör tüm boyutlarıyla ele alındı. Kadın girişimcilerin büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgiler verilirken, programda eğitim gören kadın üreticilerin Migros standartlarında yaptıkları tüm üretimler mağazalarda müşterilerle buluşacak.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren KAGİDER Başkanı Emine Erdem, tarımın kalkınmaya yaptığı katkıyı artırabilmek için sektördeki kadın ağırlığının artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

Tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını kadınlar oluşturmakta. Dünyada da tarımsal üretimin niceliksel ve niteliksel gelişiminde kadınların önemi artmakta. Tarımsal alanda kadınların güçlendirilmesi tarımsal alanda ve ekonomide büyük katkı sağlayacak. Tarımsal alanda kadınların karar verme sürecine katılabilmeleri, karar alma ve uygulama becerisini kazanmaları açısından kadın çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleri önem taşımakta. Özelikle üretim ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi, kişisel gelişim, kaynaklara erişim ve kaynakları kullanabilme becerisi yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması açısından eğitimlerin önemi büyük. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye'de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir.

"CİROMUZUN İSE YÜZDE 77'Sİ TARIMA DAYALI"

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur kadın girişimcilerin desteklenmesini, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini aktararak, "Migros; müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle birlikte büyük bir ekosistem. Aynı zamanda Türkiye'nin en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamulleri satan perakendecisi. Ciromuzun ise yüzde 77'si tarıma dayalı. KAGİDER ile iş birliğinde ikinci yılımızı geride bırakırken, kadınların büyük emeklerle ürettikleri ürünlerin hak ettikleri değeri görmesi için eğitim ve danışmanlık vereceğiz. Programda eğitim gören kadın üreticilerimizin yaptıkları tüm üretimleri de mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturacağız. KAGİDER ile uzun seneler boyunca kadın girişimi konusunda çok önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Baydur, kadınlar için birçok farklı projeyi sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

İlçe halk eğitim merkezleri iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Migros Aile Kulübü ile mağazalarımızda ücretsiz meslek edindirme ve yetenek gelişimi kursları veriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan 1.039 kadın katılımcımız, edindikleri bilgilerle para kazanmaya ve finansal açıdan güçlenmeye başladı. Migros Aile Kulübü ve Migros Perakende Akademisi güç birliğinde kurulan Migros Kadın Akademisi ile de işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacağız. Akademimiz aracılığıyla 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da "Dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü, gıda üretiminin ise yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Katılımları ne kadar yüksek görünse de genellikle kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Kadınların faaliyet gösterdikleri sektörlere kattıkları kazanımların inanılmaz olduğunu özellikle tarım ve gıda sektöründe görüyoruz. Tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamada en önemli rol hiç kuşkusuz tarımı ve kırsalı her yönüyle sırtlayan kadınlardadır. Değişime ve teknolojiye adaptasyonu oldukça kuvvetli olan kadınların bu alanda geleceğin dünyasını inşa edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı