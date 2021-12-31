Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Çiftçiye müjde

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Çiftçiye müjde

Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Çiftçiye müjde

Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Pakdemirli, 'Tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı.' dedi. Bakan ayrıca tarımsal destek ödemesinin miktarını duyurdu.

31 Aralık 2021, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından destek ödemelerinin miktarlarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı." dedi.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL

Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL

Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL

Atık Desteği kapsamında 399 bin TL

Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL

Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL

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