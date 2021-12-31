Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Çiftçiye müjde
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Pakdemirli, 'Tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı.' dedi. Bakan ayrıca tarımsal destek ödemesinin miktarını duyurdu.
31 Aralık 2021, Cuma 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından destek ödemelerinin miktarlarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı." dedi.
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şöyle dedi:
Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TL
Aşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TL
Küpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TL
Atık Desteği kapsamında 399 bin TL
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 33 milyon 915 bin TL
Toprak Analizi Desteği kapsamında 887 bin TL
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 645 bin TL
Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 13 milyon 595 bin TL
Destek bizden, üretmek sizden.