Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak

Tarımsal destek ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak

Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemesini 10 Aralık’tan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu. Tarımsal destek için, 5 farklı kalemde toplam 486 milyon 79 bin lira yatırılacak.

09 Aralık 2021, Perşembe 17:31 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, Malak Desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira ve Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira olmak üzere toplamda 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesini 10 Aralık’tan itibaren hesaplara aktarmaya başlayacaklarını ifade etti. Ayrıca Pakdemirli, 10 Aralık’ta yapılacak ödeme ile 2021 yılı desteklerinin yüzde 90’ınının ödenmiş olacağı bilgisini verdi.


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