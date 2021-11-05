Ekonomi Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılıyor

Tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapıldığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ' Toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun' ifadelerini kullandı.

05 Kasım 2021, Cuma 14:35 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplam 808 milyon 706 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 255 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.


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