Tarımsal hasılada Avrupa'da lideriz
Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye verilen desteklerin meyvesini verdiğini söyledi.
20 Ağustos 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Pakdemirli, “Son 2 yılda tarımsal hasılamızı, yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık. Bugün tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada da ilk 10 içerisindeyiz” dedi.
Bakanlığın bütçesinin yüzde 55’ini tarımsal desteklere ayırdığını belirten Bekir Pakdemirli, “Tarımsal desteklerin yüzde 77’si, yani 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı. Desteklerin yüzde 77’sini 7 ay içerisinde ödedik. Nisan, mayıs aylarının tarımsal kredi borçlarını da erteledik” diye konuştu.
Pakdemirli, pandemi sürecinde Türkiye’de tarımsal üretimin kesintisiz devam ettiğini de vurguladı.
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