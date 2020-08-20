Pakdemirli, “Son 2 yılda tarımsal hasılamızı, yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık. Bugün tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada da ilk 10 içerisindeyiz” dedi.

Bakanlığın bütçesinin yüzde 55’ini tarımsal desteklere ayırdığını belirten Bekir Pakdemirli, “Tarımsal desteklerin yüzde 77’si, yani 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı. Desteklerin yüzde 77’sini 7 ay içerisinde ödedik. Nisan, mayıs aylarının tarımsal kredi borçlarını da erteledik” diye konuştu.

Pakdemirli, pandemi sürecinde Türkiye’de tarımsal üretimin kesintisiz devam ettiğini de vurguladı.







