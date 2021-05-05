Magazin Tarkan, "5 çayına davet edildim"

Tarkan, "5 çayına davet edildim"

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Tarkan, '5 çayına davet edildim'

Megastar Tarkan koronavirüs pandemisini ailesiyle birlikte geçiriyor. Tarkan, kızı Liya ile yaşadığı eğlenceleri anları takipçileriyle paylaştı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 16:32 Son Güncelleme:
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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de sıkı tedbirlerin alınmasını gerektirdi. 17 günlük kapanma sürecinde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından özel yaşantılarını takipçileriyle paylaşıyor. Tarkan da kızı ile oyun oynarken bir karesini sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu. Tarkan, yaptığı paylaşımına ise, “5 çayına davet edildim yine” notuyla paylaştı.

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