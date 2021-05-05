Tarkan, '5 çayına davet edildim'

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkemizde de sıkı tedbirlerin alınmasını gerektirdi. 17 günlük kapanma sürecinde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından özel yaşantılarını takipçileriyle paylaşıyor. Tarkan da kızı ile oyun oynarken bir karesini sosyal medya sayfasından sevenlerinin beğenisine sundu. Tarkan, yaptığı paylaşımına ise, “5 çayına davet edildim yine” notuyla paylaştı.