Tarkan: Biraz da ben kendimi ti'ye alayım dedim

"Ben nereye gidiyorum acaba?" videosuyla olay yaratan Tarkan, bu kez kendiyle dalga geçti: Biraz da ben kendimi ti'ye alayım dedim

18 Aralık 2018, Salı 12:55 Son Güncelleme:
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Tarkan: Biraz da ben kendimi ti'ye alayım dedim

Baba olacağını garip bir videoyla duyuran Tarkan, geçen günlerde benzer videoyla takipçilerini hem meraklandıran hem de heyecanlandıran bir paylaşım yapmıştı.

Tarkan'ın bir içecek firmasının reklam yüzü olduğu iddia edilmişti.

Bu haberi de okudularTarkan'dan yine olay paylaşım!

Sosyal medyaya damga vuran görüntülerden sonra, taklitleri çekilen Tarkan'dan tepki gecikmedi.

Tarkan, görüntülerini ti'ye alan bir video daha paylaştı.

YENİ KLİP MÜJDESİNİ VERDİ

Tarkan, "Biraz da ben kendimi tiye alayım dedim" notuyla yeni şarkısına klip çekeceği müjdesini verdi.

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