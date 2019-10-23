Tarkan dakikada 16 bin TL kazanacak

Tarkan, Kıbrıs'ta bir otelle el sıkıştı.

2 saat sahnede kalacak olan Tarkan program karşılığında 2 milyon TL alacak.

Tarkan sahnede kaldığı her dakika başına 16 bin TL kazanacak.

Geçen yıla göre arttı

Tarkan geçen yıl da Kıbrıs'ta sahne almıştı. Megastar, yaklaşık 1.3 milyon TL kazanmıştı. Ebru Gündeş ve Hadise de geçen yıl yurt dışında sahne alan ünlüler arasında.







