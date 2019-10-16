Tarkan doğum gününde eşinden ne istedi?
Tarkan yarın eşi Pınar Tevetoğlu ve yakınlarıyla birlikte 47. yaşını kutlayacak
Müge Dağıstanlı/ POSTA
Pop yıldızı yeni yaşına girerken eşi Pınar Tevetoğlu’na iki ricada bulunmuş:
'Asla pahalı hediye kabul etmeyeceğim'
“Kutlama, parti istemiyorum. Sade bir yemek olsun. Herkese söyle, asla pahalı, lüks hediye kabul etmeyeceğim.”
Üç Avrupa kentinde 10 günlük gezi hediye etmişti
Pınar Tevetoğlu eşi Tarkan’a geçen yıl üç Avrupa kentini kapsayan 10 günlük gezi hediye etmişti.
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