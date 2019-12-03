Tarkan 16 Ekim’de Londra’da başlayan Avrupa turnesinde sona yaklaştı. Geçtiğimiz akşam İsviçre Zürih’te 5 bin 500 kişiyi coşturdu. Hayranları soğuk havaya hiç aldırmadı. Popçu, 6 Aralık’ta Almanya’nın Hannover şehrinde sahne alacak.

Son konserini ise 21 Aralık’ta Köln’de verecek. 7 konserlik bu turneden 5 milyon 300 bin TL kazanan Tarkan yılbaşında Kıbrıs’ta seyirci karşısına çıkacak ve 2 milyon TL alacak.