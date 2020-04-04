Tarkan hayranlarına seslendi: Ufuktan yine umutlar göz kırpacak

Corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kalınması gerektiğini belirten Tarkan, Instagram hesabından evde çekilmiş bir fotoğrafını;

"Zor zamanlar...

Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.

Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.

Baharlar, yazlar gelecek...

Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:

Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.

Herkese sabır diliyorum." notuyla paylaştı.



