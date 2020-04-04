Tarkan hayranlarına seslendi: Ufuktan yine umutlar göz kırpacak
Tarkan, corona virüsten korunmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "Evde kal" çağrısına Instagram'dan yaptığı paylaşımla destek verdi.
04 Nisan 2020, Cumartesi 01:24 Son Güncelleme:
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Corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kalınması gerektiğini belirten Tarkan, Instagram hesabından evde çekilmiş bir fotoğrafını;
"Zor zamanlar...
Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.
Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.
Baharlar, yazlar gelecek...
Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:
Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum." notuyla paylaştı.
https://www.instagram.com/p/B-hpJSNnOuN/?utm_source=ig_web_copy_link