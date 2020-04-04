Magazin Tarkan hayranlarına seslendi: Ufuktan yine umutlar göz kırpacak

Tarkan hayranlarına seslendi: Ufuktan yine umutlar göz kırpacak

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Tarkan hayranlarına seslendi: Ufuktan yine umutlar göz kırpacak

Tarkan, corona virüsten korunmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan "Evde kal" çağrısına Instagram'dan yaptığı paylaşımla destek verdi.

04 Nisan 2020, Cumartesi 01:24 Son Güncelleme:
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Corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evde kalınması gerektiğini belirten Tarkan, Instagram hesabından evde çekilmiş bir fotoğrafını;

"Zor zamanlar...

Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.

Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.

Baharlar, yazlar gelecek...

Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:

Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.

Herkese sabır diliyorum." notuyla paylaştı.


https://www.instagram.com/p/B-hpJSNnOuN/?utm_source=ig_web_copy_link

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