Tarkan ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

İlk aşı olduğu anları "Geç oldu temiz oldu" notuyla paylaşan Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını da oldu.

'GEL GEL ACIMAYACAK'

Megastar, “Gel gel gel güzelim. Gel gel acımayacak” diyerek gülümsetti.







