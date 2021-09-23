Tarkan ikinci doz koronavirüs aşısını oldu
Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Tarkan, Türkiye'de koronavirüs salgını başladıktan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'nın Alzey kasabasındaki evinde yaşamaya başladı. Uzun süredir Almanya’da yaşayan Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını da oldu
23 Eylül 2021, Perşembe 15:04 Son Güncelleme:
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İlk aşı olduğu anları "Geç oldu temiz oldu" notuyla paylaşan Tarkan, ikinci doz koronavirüs aşısını da oldu.
'GEL GEL ACIMAYACAK'
Megastar, “Gel gel gel güzelim. Gel gel acımayacak” diyerek gülümsetti.