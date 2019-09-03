Tarkan kampa girdi

Tarkan son günlerde ünlüler arasında moda olan ketojenik diyeti uygulamaya başladı.

15 günde 3.5 kilo veren pop yıldızı diyetin şartlarına harfiyen uyuyor. Karbonhidrat, şeker ve undan uzak duruyor. Sebze, protein ve faydalı yağları tüketiyor.

Vücuttaki ödemden kurtulmak için günaşırı masaj yaptıran Tarkan birer saat yürüyor, yüzüyor ve yoga yapıyor.

Hedefi; 6 kilo daha zayıflayıp 60'a inebilmek.

Tarkan bu diyeti 3-4 ay kadar uyguladıktan sonra bırakacak.

NELER TÜKETİLİYOR?

Ketojenik diyet; yüksek yağ, düşük protein ve karbonhidrat içeren bir beslenme düzeni.

Tüketilmesi önerilen yiyecekler balık, et, tereyağı, yumurta, fındık, peynir, kuruyemişler, sağlıklı yağlar, avokado, baharatlar.

DİYETİ HANGİ ÜNLÜLER UYGULUYOR?

1921'de Amerika'da ortaya çıkan, 1993'de İngiltere'de yeniden moda olan ketojenik diyeti Adriana Lima, Halle Berry, Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü yıldızlar tercih ediyor.

Türkiye'de uygulayan ünlüler arasında Ajda Pekkan, Şahan Gökbakar, Hadise, Derya Baykal, Nesrin Cavadzade, Ekin Türkmen var.

Şahan Gökbakar 28 kilo verdi.

Nesrin Cevadzade 8 kilo zayıfladı

Derya Baykal 2 beden küçüldü.