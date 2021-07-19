Tarkan, kızıyla keyif yaptı

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Tarkan, kızıyla olan bir karesini paylaştı. Kızıyla pazar yürüyüşüne çıkan Tarkan paylaşımına "Liya’yla bir akşam üstü...Çok tatlı bir pazar günüydü..." notunu yazdı. Tarkan’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.