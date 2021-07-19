Tarkan, kızıyla keyif yaptı
Koronavirüs pandemisini Almanya’da geçiren Tarkan zamanının büyük bölümünü ailesine ayırıyor. Megastar son olarak kızıyla olan bir karesini sevenlerinin beğenisine sundu.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 09:40 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuran Tarkan, kızıyla olan bir karesini paylaştı. Kızıyla pazar yürüyüşüne çıkan Tarkan paylaşımına "Liya’yla bir akşam üstü...Çok tatlı bir pazar günüydü..." notunu yazdı. Tarkan’ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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