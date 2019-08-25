Tarkan otele yerleşiyor Tarkan, Harbiye Açıkhava'da 20-27 Eylül tarihleri arasında 6 konser verecek. Tarabya'da oturan Tarkan provalara ve konsere zamanında yetişebilmek için bir haftalığına Harbiye'deki Hilton Oteli'ne yerleşecek.