Tarkan reklam filminde rol alacak

Sabahın erken saatlerinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylemişti. Bunun bir klip çekimi olmadığını da belirtmişti.

Tarkan'ın Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' isimli projesinde rol alacağı iddia edilmişti. Takipçileri de bu videoyu Tarkan'ın Cem Yılmaz'la birlikte rol alacağı şeklinde yorumlanmıştı.

REKLAM FİLMİ YAKINDA

Tarkan, bir içecek firmasının yeni reklam filminde rol alacak. İstanbul’da başlayan çekimler üç gün sürecek.

Tarkan’ın uzun bir aradan sonra ilk kez kamera karşısına geçtiği reklam filminin ay sonunda yayına girmesi bekleniyor.



