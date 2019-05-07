Tarkan turnede rekor kıracak

Pop yıldızının şimdilik 7 konser diye açıkladığı turnenin yoğun istek nedeniyle 10 güne çıkması söz konusu. Turne, sahne, dekor, kostüm, ulaştırma, konaklama dahil olmak üzere 300 bin Euro’ya (2 milyon TL) mal olacak. Biletler 39 ile 150 Euro arasında satılacak. Tarkan konser başına 700 bin TL kazanacak.

Pop yıldızı Avrupa turnesinden önce İstanbul’da her yıl verdiği Açıkhava konserlerine çıkacak. Tarkan önümüzdeki hafta da Kazan ve Moskova’da sevenleriyle buluşacak.

ALMANYA'DA KAZANACAK

Avrupa turnesi sırasında Almanya-Köln’deki evinde kalacak olan Tarkan bazı kentlere giderken lüks karavan kullanacak. 15 kostümlük sahne gardırobunu hazırlayacak tasarımcıya henüz karar vermeyen Tarkan için 4 ünlü modacı “Kıyafetlerini biz yapalım” diye haber gönderdi.

Pop yıldızı 2018’deki Avrupa turnesinden de 3.5 milyon TL kazanmıştı. 2017’deki turneden 2.5 milyon TL kazandığı iddia edilen Tarkan konser ücretini son bir yıldır Türk lirası üzerinden alıyor. Turne dışında yılda 10 konser veriyor. ‘Babam masaya vurdu’ Her konser için 60 kişilik bir ekiple çalışıyor.