Pandemi döneminde Instagram hesabını daha aktif kullanmaya başlayan Tarkan, bu defa takipçilerini şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Bir uygulamayla efsane aktör Bruce Lee’nin canlandırdığı karakterlerin yerine geçen Mega Star Tarkan, yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. Bruce Lee’nin yüzünü video düzenleme programı ile kendi yüzü haline getiren Mega Star paylaştığı videonun altına “Bruce T” notunu düştü.

Ata Demirer kayıtsız kalmadı

Videoya binlerce beğeni gelirken Tarkan yapılan yorumlar da dikkat çekti. Ünlü komedyan Ata Demirer ise Tarkan’ın “Kuzu Kuzu” şarkısına atıfta bulunarak “Kuzu Kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok” yorumunu yaptı.











