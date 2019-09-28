Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na ilan-ı aşk

Tarkan önceki akşam verdiği konserde, eşinin karşısına oturup iltifatlar yağdırdı. Pınar Tevetoğlu, Tarkan'ın sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı

28 Eylül 2019, Cumartesi 08:09 Son Güncelleme:
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Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na ilan-ı aşk

Tarkan, önceki akşam Açıkhava’daki konserini en önden izleyen eşi Pınar Tevetoğlu’na sahneden iltifatlar yağdırdı:

'I LOVE YOU BABY'

“Benim canım, can Pınar’ım. O kadar iyi geldin ki bu kalbe... Bu kalpten sakın hiç gitme. Seni çok seviyorum. Canım karıcığım. Onu bir tanısanız... Çok iyi bir insan. I love you baby.”

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