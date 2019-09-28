Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na ilan-ı aşk
Tarkan önceki akşam verdiği konserde, eşinin karşısına oturup iltifatlar yağdırdı. Pınar Tevetoğlu, Tarkan'ın sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
Tarkan, önceki akşam Açıkhava’daki konserini en önden izleyen eşi Pınar Tevetoğlu’na sahneden iltifatlar yağdırdı:
'I LOVE YOU BABY'
“Benim canım, can Pınar’ım. O kadar iyi geldin ki bu kalbe... Bu kalpten sakın hiç gitme. Seni çok seviyorum. Canım karıcığım. Onu bir tanısanız... Çok iyi bir insan. I love you baby.”
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