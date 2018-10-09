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Tarkan, kızı Liya'yı emziren eşine ambalajlı gıdayı yasakladı

Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı, organik ürün siparişi vermeye başladı

09 Ekim 2018, Salı 11:54 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 12:31
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Magazin gündeminde günün dikkat çeken haberi.. Eşi Pınar Tevetoğlu ile 3 ay önce Almanya'da dünyaya gelen kızları Liya'nın üzerine titreyen Tarkan, ailesinin sağlığı için her şeyi düşünüyor.

Kızlarını anne sütüyle besleyen eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmemesini isteyen Tarkan, bunun için de doğaya yöneldi.

Sanatçı, kurucusu olduğu İzmir'in Seferihisar ilçesinin Orhanlı köyündeki Doğa Okulu ve civar köylerde yetiştirilen organik ürünlerden ailesi için sipariş vermeye başladı.

Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Tarkan, hem ailesinin sağlıklı beslenmesine hem de doğanın korunmasına katkı sağladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınTarkan'ın hayatı boyunca yaşadığı ve kimselerin bilmediği ağır travmaları

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