Megastar sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tarkan paylaşımında 'Geççek' isimli şarkısı ve klibinin tarihini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Geççek 17 Şubat'ta sizlerle. Ay ay çok heyecanlı" notunu yazmıştı.

Tarkan'ın yeni klibi 21:00'da Youtube'da yayınlandı. Megastar'ın parçası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da en çok konuşulanlar listesine giren Tarkan hakkında on binlerce tweet atıldı.

Geççek hakkında konuşan Tarkan, " Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir" dedi.



