Magazin Tarkan'dan ret yanıtı alan Yıldız Tilbe ilk kez konuştu

Tarkan'dan ret yanıtı alan Yıldız Tilbe ilk kez konuştu

Magazin

Tarkan'dan ret yanıtı alan Yıldız Tilbe ilk kez konuştu

Yıldız Tilbe'nin başlattığı akım Tarkan'dan geri dönmüştü. "Nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden" diyen Tarkan hakkında Tilbe'den açıklama geldi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 14:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yıldız Tilbe, zor günler geçiren müzisyenler için düzenlenen akım için Tarkan’a pas atmış Megastar’dan da ret yanıtı almıştı. Şarkıcıya kırgın olmadığını söyleyen Tilbe, “Saygım var, sorun yok” dedi. Yıldız Tilbe önceki gün Arnavutköy’de bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.

"SAYGIM VAR SORUN YOK"

Tilbe, geçtiğimiz günlerde pandemi sebebiyle zor günler geçiren müzik sektörü çalışanları için sosyal medyada düzenlenen ‘Meydan okuma’ (challenge) akımına dahil oldu. Şarkı söyleyerek Tarkan’a pas atan Yıldız Tilbe, Megastar’dan ret yanıtı aldı. Konuyla ilgili düşüncesi sorulan Tilbe, Tarkan’ın cevabına kırgın olmadığını söyledi: “Tarkan topu bana geri attı. Olabilir, öyle düşünebilir. Saygım var, sorun yok yani.”

Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Zehirli ilişkiden kurtulma yolları
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
8 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye tehdit: Senin başına öyle bela getiririm ki...