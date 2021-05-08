Yıldız Tilbe, zor günler geçiren müzisyenler için düzenlenen akım için Tarkan’a pas atmış Megastar’dan da ret yanıtı almıştı. Şarkıcıya kırgın olmadığını söyleyen Tilbe, “Saygım var, sorun yok” dedi. Yıldız Tilbe önceki gün Arnavutköy’de bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.

"SAYGIM VAR SORUN YOK"

Tilbe, geçtiğimiz günlerde pandemi sebebiyle zor günler geçiren müzik sektörü çalışanları için sosyal medyada düzenlenen ‘Meydan okuma’ (challenge) akımına dahil oldu. Şarkı söyleyerek Tarkan’a pas atan Yıldız Tilbe, Megastar’dan ret yanıtı aldı. Konuyla ilgili düşüncesi sorulan Tilbe, Tarkan’ın cevabına kırgın olmadığını söyledi: “Tarkan topu bana geri attı. Olabilir, öyle düşünebilir. Saygım var, sorun yok yani.”