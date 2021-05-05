Magazin Tarkan'dan ret yiyen Yıldız Tilbe'nin sonunda yüzü güldü

Tarkan'dan ret yiyen Yıldız Tilbe'nin sonunda yüzü güldü

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Tarkan'dan ret yiyen Yıldız Tilbe'nin sonunda yüzü güldü

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak ünlü şarkıcı, 'Megastar'dan beklemediği bir yanıt aldı. Sonrasında Gülşen'e pas atan sanatçı yine beklenmedik bir durumla karşılaştı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 15:39 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, Twitter hesabından evden şarkı söyleyerek sanatçı dostlarına çağrıda bulundu. İlk pası ‘Kış Güneşi’ şarkısını söyleyerek Megastar’a attı. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." ifadelerini kullandı. Ancak Tarkan bu isteği kibarca reddetti.

MURADINA ERDİ

Ünlü şarkıcı da Tarkan'a "Teşekkür ederim" demekle yetindi.  Sonrasında Tilbe bu durumun ardından Gülşen’e pas atmış, kayınvalidesi vefat eden Gülşen konuya dahil olmamıştı. Pes etmeyen Yıldız Tilbe bu kez Gülben Ergen’e seslendi. ‘Yalnızlık’ şarkısını okuyan Ergen de Seda Sayan’a topu attı.

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