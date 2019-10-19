Tarkan’dan sevenlerine teşekkür mesajı

Pop yıldızı Tarkan Tevetoğlu 47 yaşına girdi. Tarkan’a doğum günü mesajı yağdı.

Tevetoğlu, doğum gününü kutlayanlar için teşekkür mesajı ve videosu yayınlandı.

Tarkan paylaştığı fotoğrafa, “Dün doğum günümde paylaşmış olduğunuz tüm mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ben de sizleri çok seviyorum.“ notunu düştü.

“Baba oluyor sandım”

Tarkan baba olduğunu çektiği bir video ile duyurmuştu. Videoyu gören hayranları, "İlk başta baba oluyor sandım" dedi.

Gelen yorumlardan bazıları da şöyle:

-Baba oluyorum diyecek sanıyorum her yeni video atışında.

-2. bebek geliyor sandım.

Pahalı hediye, kutlama istemiyorum

Tarkan, yeni yaşına girerken eşi Pınar Tevetoğlu’na iki ricada bulunmuştu.

“Kutlama, parti istemiyorum. Sade bir yemek olsun. Herkese söyle, asla pahalı, lüks hediye kabul etmeyeceğim.”

Pınar Tevetoğlu eşi Tarkan’a geçen yıl üç Avrupa kentini kapsayan 10 günlük gezi hediye etmişti.



