Magazin Tarkan'dan Sezen Ünlü mesajı

Tarkan'dan Sezen Ünlü mesajı

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Tarkan'dan Sezen Ünlü mesajı

Megastar Tarkan, İzmir’de imam nikahlı eşi olduğu iddia edilen Anıl Y. tarafından acımasız bir şekilde katledilen 5 aylık hamile Sezen Ünlü’yü unutmadı. Tarkan, Ünlü'nün fotoğrafını paylaştı ve bir mesaj yayınladı.

08 Nisan 2021, Perşembe 19:01 Son Güncelleme:
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 İzmir’in Konak ilçesinde 26 Mart gecesi Anıl Y. isimli şahıs uzun süredir ayrı yaşadığı ve imam nikahlı olduğu öne sürülen 17 yaşında ve 5 aylık hamile olan Sezen Ünlü’yü 16 bıçak darbesiyle katletmişti. Yaşanan bu olayın ardından ünlü şarkıcı Tarkan’dan Sezen Ünlü paylaşımı geldi. Megastar Tarkan, sosyal medya sayfasından merhume Ünlü’nün fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı, “ Sezen Ünlü’yü unutmayalım. Ve bütün şiddet gören, öldürülen kadınları. Ben şu an bu mesajı yazarken bile bir yerlerde kadınlar şiddet görüyor, öldürülüyor. Sesimizi çıkarmaya, kadın hakları için mücadele etmeye, adalet için haykırmaya devam...”


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