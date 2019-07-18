Tarkan'dan UNESCO'ya çağrı
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan, yüzlerce kuş ve canlı türüne ev sahipliği yapan Gediz Deltası'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için bir çağrı da şarkıcı Tarkan'dan geldi
Doğa Derneği'nin Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için sürdürdüğü kampanyaya Tarkan'dan destek geldi.
Ünlü sanatçı, Gediz Deltası'nın görüntülerini içeren bir videoyu seslendirerek kampanya için çağrıda bulundu.
Tarkan, verdiği mesajda deltanın korunması gereken bir doğal alan olduğunun altını çizdi.
Tarkan mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Gediz Deltası, İzmir şehrini var eden kaynaklardan birisi. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehrin yanı başında flamingolar, pelikanlar, yüzlerce kuş ve canlı türü yaşamını sürdürüyor.
Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Gediz, doğanın bize emanetidir. Gediz mirasımızdır.''