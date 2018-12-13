Sabahın erken saatlerinde çekilen videoda Tarkan çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylerken bunun bir klip çekimi olmadığını belirterek takipçilerini daha da heyecanlandırdı.

Şarkıcının 'Çok yakında' notuyla paylaştığı videosuna takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.

Tarkan'ın Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' isimli projesinde rol alacağı iddia edilmişti. Takipçileri de bu videoyu Tarkan'ın Cem Yılmaz'la birlikte rol alacağı şeklinde yorumladı.

BENZER VİDEODA BABA OLACAĞINI DUYURMUŞTU

Tarkan daha önce de benzer hareketlerde bulunduğu bir video paylaşmış ve baba olacağının müjdesini vermişti.



